Un ballo contro il morbo di Parkinson

A Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, un gruppo di anziani e malati di Parkinson si incontra dal 2013 per danzare insieme tra i capolavori di Tiepolo e Canova nelle sale del Museo civico. Alcuni partecipanti e il coreografo Roberto Casarotto raccontano il progetto Dance well che sabato 26 novembre, in occasione della Giornata della malattia di Parkinson, li vedrà impegnati in una performance pubblica nelle sale del museo.

In Italia i malati di Parkinson sono circa 300mila, per lo più maschi, con età media di esordio compresa tra i 59 e i 62 anni. La malattia neurodegenerativa, cronica e irreversibile, porta a produrre sempre meno dopamina e a perdere progressivamente il controllo del proprio corpo.

Il video è tratto dal’ebook Parkinson dancers: lottare contro la malattia a ritmo di musica, che raccoglie esperienze di musica, danza e canto per migliorare la qualità della vita dei malati.