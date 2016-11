Whit Stilmann racconta una scena di Amore e inganni

“Questa scena racchiude diversi temi molto importanti del film”, spiega Whit Stillman, regista di Amore e inganni, film tratto da Lady Susan, un romanzo giovanile di Jane Austen pubblicato postumo . “Tom Bennett è una specie di genio, lo abbiamo lasciato libero di improvvisare. È stato straordinario vedere un attore infondere uno spirito diverso al film e aggiungere qualcosa di nuovo alla storia di Jane Austen”.

Whit Stillman è un regista e sceneggiatore statunitense, noto principalmente per il suo film del 1990 Metropolitan, che ottenne una nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Il suo ultimo film è Damsels in Distress - Ragazze allo sbando (2011).

