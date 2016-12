“Siamo tutti po’ anestetizzati. Anche se molte cose nella società e nella politica non ci vanno bene, noi giovani, che dovremmo essere i primi a scendere in piazza, non facciamo niente per cambiare la situazione”. Il cantautore romano Galeffi canta Una tazza di tè.

Il video di Termini Tv, una web tv dedicata al mondo che ruota intorno alla stazione di Roma.