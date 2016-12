Da Gaza a Roma per fare parkour

“Con il parkour racconto la mia storia e quella del mio paese a chi non la conosce. Questa disciplina è arrivata a Gaza nel 2006, per noi è un simbolo di libertà perché viviamo nella più grande prigione del mondo. Andare dove voglio, senza nessun muro intorno, mi dà una grande energia”.

Abdullah Ubeid è un ragazzo palestinese nato a Gaza. Nel 2015 ha lasciato la sua famiglia per venire in Italia. Ora vive a Roma dove fa parkour e lavora come operatore in un centro per migranti.

Il video di Valerio Maggio.