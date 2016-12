Perché siamo tutti perversi, secondo Dan Savage

“Abbiamo tutti interessi e desideri sessuali particolari, anche se non lo diciamo al partner o perfino a noi stessi”, spiega Dan Savage. “Se smettessimo di essere ossessionati dalla normalità saremmo tutti più felici e meno spaventati dalla sessualità”. Seconda parte di un’intervista in tre puntate al festival di Internazionale a Ferrara.

Dan Savage è un giornalista e attivista lgbt statunitense. La sua rubrica Savage love, di consigli sessuali e di coppia, è pubblicata in tutto il mondo e in Italia sul sito di Internazionale. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è L’amore rende liberi (Baldini & Castoldi, 2015).

Guarda la prima puntata Dan Savage racconta come nasce una rubrica sul sesso.