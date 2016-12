Riuscirà la Francia a resistere all’estrema destra?

“La Francia è un paese in crisi: la sua influenza in Europa è calata e sono aumentate le tendenze nazionaliste”, dice Natalie Nougayrède, ex direttrice di Le Monde. “François Fillon sarà probabilmente l’avversario di Marine Le Pen alle presidenziali del 2017. La posta in gioco non potrebbe essere più alta, né la Francia né l’Europa possono permettersi un presidente di estrema destra”.

Natalie Nougayrède è una giornalista francese. È stata corrispondente di Libération e della Bbc dalla Cecoslovacchia e dal Caucaso e di Le Monde da Mosca. Ha diretto Le Monde dal 2013 al 2014. Scrive una column per il Guardian. Su Twitter è @nnougayrede.