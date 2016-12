La marcia su Varsavia degli ultranazionalisti polacchi

L’11 novembre si celebra in Polonia il Giorno dell’indipendenza nazionale per commemorare l’anniversario della Seconda repubblica polacca, nata nel 1918. Ogni anno gli ultranazionalisti organizzano una marcia a Varsavia per ricordare l’indipendenza e anche i soldati che hanno continuato a combattere contro i sovietici dopo la seconda guerra mondiale.

Nel 2011, al primo corteo di questo tipo, c’erano cinquecento persone, quest’anno invece hanno partecipato più di 100mila polacchi. Ogni anno i movimenti di estrema destra che organizzano la marcia ricevono centinaia di nuove adesioni.

Costanza Spocci ed Eleonora Vio sono due delle fondatrici di Nawart Press, un collettivo di giornaliste freelance che si occupa di esteri. Questo video rientra in un progetto sulla crescita delle estreme destre in Europa.

