Tra i filippini di Roma che sostengono Duterte

“Purtroppo ha un brutto carattere, ma noi guardiamo quello che fa per tutti i filippini”. L’85 per cento dei filippini che vivono a Roma ha votato per Rodrigo Duterte, entrato ufficialmente in carica il 30 giugno e soprannominato “il giustiziere”. Il nuovo presidente ha promesso di ripristinare la pena di morte e ha cominciato una guerra al traffico e al consumo di droghe che in meno di sei mesi ha fatto più di cinquemila vittime.

Il video di Termini Tv, una web tv dedicata al mondo che ruota intorno alla stazione di Roma.