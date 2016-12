I migranti bloccati sulle isole greche mandano un messaggio all’Europa

Sulle isole greche di Lesbos, Chios, Samos e Kos migliaia di migranti, tra cui molti richiedenti asilo, sono rimasti bloccati a seguito dell’accordo tra Unione europea e Turchia dello scorso marzo.

Filippo Maggia e Daniele Ferrero, di Fondazione Fotografia Modena, sono andati sulle isole per documentare l’emergenza umanitaria e raccogliere le testimonianze dei migranti che si trovano nei campi profughi in attesa dei documenti per entrare in Europa.

Guarda il video integrale Say something to Europe.