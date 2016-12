Thomas Lilti racconta una scena di Il medico di campagna

“In questa scena vediamo Nathalie Delezia parlare per la prima volta con un paziente”, spiega Thomas Lilti, regista di Il medico di campagna. “Il dottor Werner non vuole che un medico più giovane entri nel suo studio e fa di tutto per metterla in imbarazzo. La rimprovera per la sua scarsa capacità di ascoltare, un elemento che sarà centrale nel film”.

Il film è ambientato in un piccolo paese della campagna francese dove il dottor Werner (François Cluzet) ha sempre curato gli abitanti. Quando il medico si ammala, l’ospedale manda ad affiancarlo la tirocinante Delezia (Marianne Denicourt), che ha appena terminato gli studi di medicina.

Thomas Lilti è un regista e sceneggiatore francese. Gli ultimi film che ha diretto sono Hippocrate (2014) e Les yeux bandés (2007).

