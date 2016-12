Un anno difficile: cosa è successo nel 2016

La guerra in Siria, la crisi dei migranti, il terremoto nell’Italia centrale, le proteste del movimento Black lives matter, il voto sulla Brexit, la lotta al traffico illegale d’avorio, il tentato colpo di stato in Turchia, la vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi, gli attentati a Bruxelles e a Nizza, le dimissioni della presidente del Brasile Dilma Rousseff, la crisi economica del Venezuela, la morte di David Bowie, Muhammad Ali, Leonard Cohen, Prince e Fidel Castro. Tutto il 2016 in un video dell’Afp.