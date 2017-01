Come l’ossessione per l’economia sta distruggendo la democrazia

“I politici parlano molto di economia, ma lo fanno in un modo difficile da capire”, dice Catriona Watson. “Viviamo in una econocrazia: una società in cui le persone pensano che l’elemento più importante della loro vita sia troppo complicato e vada lasciato nelle mani degli esperti. Ma cosa accade se gli esperti sbagliano o non ci rappresentano?”.

Catriona Watson studia economia all’università di Manchester. Fa parte della Post-crash economics society, che sostiene che i programmi e il metodo di insegnamento dell’economia debbano essere ripensati.