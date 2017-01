Nuove famiglie e diritti dei gay, intervista a Claudio Rossi Marcelli

“La vita delle famiglie omogenitoriali non è semplice”, dice Claudio Rossi Marcelli, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara. “Ma la realtà è difficile anche per tutte le altre famiglie. L’istituzione familiare è cambiata molto in questi anni, dovremmo smettere di parlare di famiglia e cominciare a parlare di famiglie, perché sono tutte diverse”.

Claudio Rossi Marcelli è un giornalista di Internazionale. Ha scritto Hello daddy! e E il cuore salta un battito. Risponde alle domande dei lettori all’indirizzo daddy@internazionale.it. Su Twitter è @claudiomarcelli.