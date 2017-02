Donald Trump attacca di continuo i giudici e i giornalisti, due figure essenziali in un sistema democratico, dice il giornalista del Guardian Jonathan Freedland. “Ma il problema va oltre i leader populisti: uno studio rileva che solo il 25 per cento dei giovani nati dopo il 1980 crede che sia fondamentale vivere in una democrazia”.

Jonathan Freedland è un giornalista britannico del Guardian. Collabora con il New York Times e la New York Review of Books. Su Twitter è @Freedland.