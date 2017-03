Gli atei sono meno razionali di quanto credono

“Anche chi non crede in dio tende a essere superstizioso”, spiega l’esperto di

natura umana Dominic Johnson. “E tutti abbiamo la sensazione di essere osservati e giudicati. Ma l’irrazionalità è importante perché aiuta il buon funzionamento della società”.

Dominic Johnson è direttore di ricerca all’università di Oxford. Il suo campo di studi è incentrato sull’evoluzione, la biologia e la natura umana. Il suo ultimo libro è God is watching you: how the fear of God makes us human(2016). Su Twitter è @DomDPJohnson.