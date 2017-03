Il migrante somalo diventato mediatore culturale in Italia

“Per un’integrazione corretta dei nuovi cittadini bisogna preparare il territorio.

Per questo racconto la mia storia nelle scuole”, spiega Abdullahi Ahmed, rifugiato politico arrivato a Lampedusa dalla Somalia nel 2008. Trasferitosi a Settimo Torinese, ha cominciato a lavorare come mediatore culturale e ha raccontato il suo viaggio a più di 1omila studenti. Nel 2014 ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Settimo Torinese e da marzo 2016 è cittadino italiano.

Passaggi. Quando gli stranieri fanno integrazione è una serie di sei reportage sugli stranieri che lavorano nel campo dell’educazione e dell’integrazione dei migranti appena arrivati in Italia. È stata realizzata da Simona Carnino e Carolina Lucchesini con il finanziamento della regione Piemonte, in collaborazione con il Coordinamento comuni per la pace della provincia di Torino e la cooperativa Cisv solidarietà.