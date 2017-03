Nick Hamm racconta una scena di Il viaggio

“Ho scelto una scena in cui i due personaggi principali si scontrano duramente. È una delle poche scene che si svolgono fuori dalla macchina”, dice Nick Hamm, regista di Il viaggio. “I due personaggi sono immersi nella natura, che ha un ruolo

molto importante nel film perché li mette nella condizione di dover parlare”.

Il film ricostruisce in modo fantasioso la storia dell’accordo di pace sull’Irlanda del Nord del 2006. E racconta l’incontro tra Ian Paisley e Martin McGuinness, i principali leader politici delle due comunità, quella protestante unionista e quella cattolica e repubblicana. Paisley e McGuinness si trovarono, durante le trattative, a fare un viaggio insieme.

Nick Hamm è un regista e produttore dell’Irlanda del Nord. Nel 1992 il suo The harmfulness of tobacco è stato premiato come miglior cortometraggio ai premi Bafta. Il viaggio esce in sala giovedì 30 marzo.

