In democrazia l’opposizione non è mai una forma di sabotaggio

“L’élite che governa la Gran Bretagna sta cercando di dipingere ogni forma di opposizione, che sia alla Brexit o al controllo dell’immigrazione, come illegittima”, dice il giornalista del Guardian, Paul Mason. “Dire che chi si oppone al governo è un ‘sabotatore’, è molto pericoloso. È una tattica tipica di dittatori e autocrati, ma è strano e pericoloso vederla in atto in una democrazia”.

Paul Mason è un giornalista britannico che si occupa di economia e giustizia sociale. Collabora con il Guardian. In Italia ha pubblicato Postcapitalismo. Una guida al nostro futuro (Il Saggiatore 2016). Su Twitter è @paulmasonnews

