Dopo l’umanità

Prenderli finalmente sul serio può aiutarci a immaginare il nostro pianeta dopo la fine dell’umanità: è quello che ci invita a fare il grande documentarista austriaco Nikolaus Geyrhalter, che aggirando la trappola della didattica si è chiesto cosa resterà di noi dopo l’estinzione.

In Homo sapiens ha esplorato luoghi abbandonati presentandoli come impressionanti visioni da un futuro sempre più probabile. Il dvd è uscito in Francia e negli Stati Uniti.