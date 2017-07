La marmotta clonata e gli altri film del weekend

Il film di Mario van Peebles, Uss Indianapolis, con Nicolas Cage nei panni del capitano dell’incrociatore, invece aggiunge ben poco al monologo di Quint, al genere “film di guerra” e in assoluto alla storia del cinema. Aggiunge invece un’ennesima stelletta alla carriera di Nicolas Cage. È incredibile come questo attore riesca ad alternare film molto belli, come Cane mangia cane, uscito appena una settimana fa, a boiate colossali. Ma è uno dei motivi per cui amiamo Nicolas Cage: è uno che non si risparmia e così dovrebbero fare tutti gli attori. In fondo è un bel mestiere, di quelli per cui si dice “sempre meglio che lavorare”.

Sequel, remake, reboot e clonazioni. Non saprei come altro definire Prima di domani di Ry Russo-Young se non un clone di Ricomincio da capo di Harold Ramis, pietra miliare della commedia fantastica anni novanta, con Bill Murray costretto a rivivere all’infinito il fatidico giorno della marmotta. Un clone venuto un po’ male, tipo quelli che Ripley trova, sotto spirito, nel laboratorio di Alien. La clonazione di Jean-Pierre Jeunet. Sam è un’adolescente che per qualche strano scherzo del destino si trova a rivivere all’infinito il Cupid day, giorno in cui, nel liceo che frequenta, si consegnano rose alle persone che ci piacciono. La giornata va decisamente storta e riviverla in continuazione si dimostra una prova complessa per Sam che scopre quindi di non essere una ragazzina superficiale ma una giovane donna consapevole e profonda.