Gli attacchi in Spagna visti dalla stampa europea

Terrore a Barcellona La Vanguardia, Spagna “Non permetteremo che vincano”, afferma l’editoriale non firmato del quotidiano catalano: “Barcellona ha subìto nel cuore della città, la Rambla, l’attacco jihadista che attraversa l’Europa. Dopo il dolore, l’indignazione e l’impotenza, occorre fare uno sforzo per mantenere i valori di apertura e di integrazione propri della cultura europea e di Barcellona. La Catalogna è sempre stata una terra di pace e di accoglienza e nulla ci deve cambiare. Ma allo stesso tempo si deve lottare contro il terrorismo con la più grande intelligenza e con la massima collaborazione e coordinazione politica, giudiziaria e di polizia di tutti gli stati e, se possibile, di tutte le amministrazioni e le polizie spagnole”.

Tredici anni dopo gli attentati di Madrid, i più micidiali in Europa, con le loro 192 vittime, il terrorismo islamico torna a colpire in Spagna, con l’attentato che il 17 agosto ha provocato 13 morti a Barcellona. I giornali spagnoli ed europei osservano che il metodo usato – un veicolo lanciato contro i passanti – è diventato ormai consueto e finora aveva risparmiato la Spagna.

Orrore nella Rambla

El Periódico, Spagna

“Le principali capitali europee e occidentali sono state vittime del terrorismo che si proclama jihadista. Oggi è toccato a Barcellona”, si legge nell’editoriale del giornale della capitale catalana. “Non ci sono ragioni né cause né precetti che possano giustificare l’uccisione di persone innocenti mentre passeggiano per una via frequentata. La condanna è stata come deve essere: secca, unanime, decisa. No, mai, giammai. Senza se ne ma. Senza indulgenza. Senza sottovalutare i danni che provoca, ma anche senza nascondere la violenza che lo ha messo in atto e le sue crudeli conseguenze”.

Diversi morti in un attacco terroristico nel centro di Barcellona

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Germania

“Nizza e Berlino l’anno scorso, Londra, Stoccolma e Parigi quest’anno — e ora Barcellona. Tredici anni dopo gli attentati di Madrid, dove sono morte quasi 200 persone e un numero dieci volte superiore è rimasto ferito, il terrorismo è tornato in Spagna”, scrive Daniel Deckers. L’editorialista distingue tra gli scopi degli autori degli attacchi del 2004 e quelli degli ultimi attentati: “Gli assassini, da Nizza a Barcellona, non hanno obiettivi geopolitici. Il terrorismo del gruppo Stato islamico è opera di singoli individui. Le loro armi sono veicoli facili da procurarsi, e realizzano gli attacchi in spazi pubblici. Non si tratta solo di fare più vittime possibile, ma anche di attirare il massimo dell’attenzione. Per questo sono fondamentali i luoghi dove avvengono i loro attacchi. I viali e i ponti delle metropoli occidentali rappresentano gli spazi pubblici dove le società aperte si esprimono”.