Arrivederci al prossimo anno

Quest’anno al festival di Internazionale a Ferrara 270 ospiti, provenienti da quaranta paesi e da quattro continenti, si sono confrontati sui temi più vari, dalla xenofobia alla satira, dalla scuola all’ambiente, dalla musica globale alla Brexit.

Il festival, che in tre giorni ha registrato 76mila presenze, si è aperto il 29 settembre con la consegna a Can Dündar, giornalista turco in esilio e candidato al Nobel per la pace, del premio per il giornalismo d’inchiesta dedicato alla memoria di Anna Politkovskaja.