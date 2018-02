Le notizie di scienza della settimana

Introdurre i propri figli adolescenti al consumo di bevande alcoliche non riduce il rischio legato a tali prodotti.

Un test svolto in Sri Lanka ha mostrato che si possono tenere lontani gli elefanti dalle coltivazioni facendogli sentire il ronzio registrato di api disturbate nel loro alveare. Questo sistema potrebbe facilitare la protezione degli elefanti.

Un’orca, tenuta in un acquario, ha imparato a imitare la voce umana e a dire alcune parole. Questa capacità potrebbe spiegare come fanno i gruppi di orche selvatiche a comunicare con dialetti locali.

Sono stati trovati in India, vicino a Chennai, utensili in pietra risalenti ad almeno 250mila anni fa . La scoperta fa supporre che la forma moderna di Homo sapiens sia emigrata dall’Africa prima di quanto stimato oppure che gli ominidi che l’hanno proceduto avevano una tecnologia già avanzata.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la resistenza agli antibiotici ha raggiunto livelli alti, in alcuni paesi a basso reddito e in altri ad alto reddito.

Le viti, grazie a meccanismi specifici, sono molto resistenti alla mancanza di acqua. Lo studio è stato svolto in due regioni note per la produzione di vino, Napa e Bordeaux, che potrebbero resistere bene alla siccità in futuro.