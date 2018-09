Storia e geografia in mostra

Nei tre giorni del festival di Internazionale a Ferrara sarà possibile visitare alcune mostre a ingresso gratuito. Tra queste, a palazzo Crema, Cent’anni dopo: ricordi di guerra, sguardi di pace (nella foto), un progetto fotografico realizzato a un secolo dal primo conflitto mondiale, a cura di Giovanna Calvenzi in collaborazione con Trentino Marketing e Montura. Sempre a palazzo Crema delle foto sulla struttura geologica del Trentino, nato oltre 300 milioni di anni fa, compongono la mostra Geological landscape, in collaborazione con il Museo delle scienze di Trento e Montura.

La ger (iurta in russo), la tradizionale abitazione della popolazione nomade della Mongolia, è un perfetto esempio di bioarchitettura, costruita per resistere ai venti e ripararsi dal freddo invernale della steppa. Sarà ricostruita in piazzetta Sant’Anna in collaborazione con Montura e con Need you onlus e Red cross Mongolia.

Venticinque manifesti in bianco e nero con tocchi di colore fluorescenti sul tema della cittadinanza, con particolare attenzione alla situazione italiana, saranno in piazza Trento e Trieste grazie al contributo dell’’Istituto superiore per le industrie artistiche(Isia) di Urbino. I poster sono stati realizzati dagli studenti dell’Isia durante il workshop tenuto dalla grafica Teresa Sdralevich.