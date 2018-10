Storie da ascoltare a Ferrara

Anche quest’anno nei tre giorni del festival di Internazionale sarà possibile seguire, nella sala 4 del cinema Apollo, la rassegna di audiodocumentari Mondoascolti, a cura di Jonathan Zenti e presentati da Giulia Nucci. Ci saranno: 74 seconds: the traffic stop, storia dell’uccisione di un giovane nero negli Stati Uniti durante un normale controllo di polizia; A cow a day, una riflessione sul piacere di abbandonarsi al puro ascolto; Papa, we’re in Syria, storia di due ragazzi tedeschi arruolati nel gruppo Stato islamico; No, di Kaitlin Prest, sulle volte in cui, anche di fronte ai suoi “no”, qualcuno ha insistito per superare il limite; The real Tom Banks, sul mondo delle app per incontri.

Quest’anno ci sarà anche una rassegna dedicata agli audiodocumentari realizzati da Alessandro Leogrande per Rai Radio3. Il 5 ottobre, sempre all’Apollo 4, Le cronache dal G8 di Genova (luglio 2001), presentato da Marino Sinibaldi; Taranto, anno prima dell’era bella (Wikiradio, novembre 2000) e L’Italsider (Wikiradio, 9 luglio 2015), presentati da Christian Raimo; un estratto di Katër i Radës: il naufragio che nessuno ricorda (Tre soldi, marzo 2012) e di Il naufragio di Lampedusa (Wikiradio, 3 ottobre 2017), con Stefano Liberti.