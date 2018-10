L’Europa prima del voto

Anche quest’anno al festival di Internazionale a Ferrara non mancherà lo spazio per approfondire temi dal respiro europeo, grazie agli incontri realizzati in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Il 5 ottobre si discuterà di welfare, sussidi, salario minimo e reddito di cittadinanza con Antonia Carparelli, consigliera della Rappresentanza in Italia della Commissione, i giornalisti Michael Braun e Viki Markaki, e Alessandro Somma dell’Università di Ferrara. Modererà l’incontro il giornalista Dino Pesole.

Il giorno dopo, il sabato, moderati da Marco Zatterin, Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione, il politologo Jan Zielonka e i giornalisti Jean Quatremer e José Ignacio Torreblanca parleranno delle elezioni europee del 2019.

Il 7 ottobre, infine, si discuterà del futuro del giornalismo, contro le manipolazioni dell’informazione con Roberto Santaniello della Commissione, i giornalisti Jacopo Iacoboni, Eric Jozsef e Daniel Verdú. A moderare l’incontro, Gian Paolo Accardo di VoxEurop.

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea avrà uno stand in piazza Trento e Trieste dove saranno organizzati workshop tematici e i visitatori potranno chiedere informazioni su opportunità di formazione e lavoro.