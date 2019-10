Dalla radio al palcoscenico

Quest’anno nel corso del festival di Internazionale a Ferrara (dal 4 al 6 ottobre) la rassegna di audiodocumentari Mondoascolti, a cura di Jonathan Zenti, ha un ospite importante: Julie Shapiro, la produttrice esecutiva di Radiotopia, il network di podcast statunitense che più di ogni altro è riuscito a unire qualità dei contenuti, intrattenimento e servizio pubblico. Radiotopia celebra i suoi primi cinque anni di programmazione, e al festival saranno presentate le puntate di alcuni audiodocumentari e audiodrammi che hanno determinato il successo del network, da Criminal a Ear hustle, da Everything is alive a The truth.

Gli appassionati di podcast potranno partecipare anche a due eventi dal vivo a palazzo Roverella, realizzati in collaborazione con Audible. Il 5 ottobre il giornalista di Internazionale Claudio Rossi Marcelli registrerà insieme alla collega Catherine Cornet una puntata del podcast di consigli per famiglie Hello daddy, ispirato alla rubrica che tiene sul settimanale. Il giorno dopo Matteo Caccia racconterà la storia di La piena, il suo podcast vincitore di numerosi premi che ha come protagonista Gianfranco Franciosi, un meccanico navale ligure che all’inizio degli anni duemila è stato il primo civile infiltrato per conto della polizia italiana nelle reti del narcotraffico in Sudamerica.