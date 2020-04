Il percorso autoritario di Orbán ha una lunga storia Il 30 marzo, in Ungheria, il primo ministro Viktor Orbán si è attribuito pieni poteri . Un percorso che dura da anni che l’Unione europea non ha potuto, o voluto, fermare, commenta Andrea Pipino . Le pandemie hanno sempre provocato un’espansione dei poteri dello stato e alcuni leader stanno già alzando l’asticella, scrive Anne Applebaum sull’Atlantic.

Le aste dei discount nelle settimane della pandemia In questi giorni la principale catena italiana di discount ha usato un sistema per aggiudicarsi beni alimentari al minor costo possibile. L’articolo di Stefano Liberti e Fabio Ciconte .

Il potere di controllo dei governi si rafforza con l’epidemia A causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, molti paesi hanno introdotto limitazioni alla mobilità e rafforzato la sorveglianza digitale . Altri, come l’India e la Malesia, ne hanno approfittato per limitare la libertà di espressione. Il video della Thomson Reuters Foundation ripercorre alcune crisi del passato, mostrando che non sempre queste misure eccezionali vengono cancellate dopo aver superato l’emergenza.

Perché i coronabond dividono i paesi dell’euro

L’idea di creare titoli europei per aiutare le economie colpite dalla pandemia ha scatenato un’aspra polemica tra i paesi indebitati e quelli con i conti in regola, scrive Alessandro Lubello. Dagli aiuti ai lavoratori licenziati alle garanzie sui prestiti alle aziende, il Financial Times spiega cosa stanno facendo le maggiori economie per affrontare l’emergenza.

Sul Covid-19 il mondo può imparare dagli errori dell’Italia

Tre ricercatori spiegano cosa è andato storto nel nostro paese. L’articolo della Harvard Business Review di cui si è molto discusso in questi giorni.

Cosa succede in questi giorni nella testa dei bambini

I più piccoli si trovano a fare i conti con una situazione complessa e ricca di traumi. I consigli di psicoterapeute, ricercatrici e centri di mediazione familiare per aiutarli. L’articolo di Claudia Bellante.

Smettiamo di dire che è una guerra

Questa non è una guerra perché non c’è, in senso proprio, un nemico. Il virus non ci odia. Non sa neanche che esistiamo. In realtà, non sa niente né di noi, né di sé. È un’entità biologica parassita, spiega Annamaria Testa.