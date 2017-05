Mi sono innamorato di una band

Erano i White Stripes. Li andai a sentire nel 2003, quando il duo di Jack e Meg White non era ancora entrato nella categoria delle rock star da coretto da stadio, e mi fecero un’impressione colossale: il concerto era una bomba inarrestabile e la messa in scena era tanto minimale quanto curata in ogni dettaglio (alcuni erano spassosi, tipo: i tecnici che spuntavano ad aggiustare i cavi e le chitarre erano vestiti da medico). Ho scoperto molto dopo che mettevano altrettanta cura minuziosa nei video. Quello della #canzonedelgiorno era di Michel Gondry. Viva il Lego e buona settimana a tutti.