Struggente laburismo

Stamani il mio iPod random ha sfornato un singolo del 2002, I get along dei Pet Shop Boys, che è stato subito eletto #canzonedelgiorno. Il video è di Bruce Weber, come sempre pieno di giovani belli e sfatti. Lo struggente testo della canzone, in realtà, pare che sia un commento sarcastico sul rapporti interni nel governo britannico dell’epoca. Tony Blair era primo ministro e Peter Mandelson, considerato il principale architetto del New Labour, nel 2001 si era dovuto dimettere da ministro. Per noi quaggiù, quattordici anni dopo, è complicato ascoltarla così. Meno difficile è diventare malinconicamente tristi cantandola sotto la doccia.