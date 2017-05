Comincia il Primavera sound di Barcellona, ma io quest’anno me ne sto buonino a casa anziché andare a fare la solita overdose di concerti per quattro giorni. Mi dispiace soprattutto di perdermi Grace Jones, che è una grande diva e merce rara. Per lo meno le dedico la #canzonedelgiorno. Continua la settimana dei video d’autore: questo è di Jean-Paul Goude e, come della canzone, ne esistono mucchi di versioni diverse.