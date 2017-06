Per i bambini

Nel 1987 ci fu un momento nel quale le cantanti sfornavano canzoni denuncia contro la violenza sui bambini. Forse Luka di Suzanne Vega è rimasta di più nell’immaginario pop collettivo (probabilmente penso così perché a me diciannovenne Suzanne Vega piaceva tanto di più. Anche a me quarantanovenne. Ci torneremo). Ma anche i 10.000 Maniacs di Natalie Merchant aprirono il loro nuovo album, In my tribe, con un pezzo su un ragazzino maltrattato in famiglia nell’indifferenza dei vicini. È una #canzonedelgiorno bella e drammatica.