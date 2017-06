La repubblica, il rimpianto

Il primo album dei New Order per una major, dopo la chiusura della Factory Records, si chiama Republic. Uscì nel 1993. Il primo singolo dall’album era questa Regret, che è una rara #canzonedelgiorno festiva. Non si capisce come mai, ma un bel po’ del video è girato a Roma, feat. matrimoni, Colosseo, prostitute, il trenino a scartamento ridotto per Giardinetti e carabinieri qua e là. Interessanti alcune scritte quasi subliminali, tipo “Suoni fuori dello schermo possono creare una dimensione nuova per il vostro film”, ma anche un cartone con “Mutilato guerra. Lasciare passaggio carrozzella”. Viva la repubblica.