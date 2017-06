Frankie Lymon ha avuto una delle prime storie modello da rockstar maledetta. Accompagnato dai Teenagers, il primo gruppo rock formato solo da adolescenti, diventa famoso nel 1956 a 13 anni con il primo disco, Why do fools fall in love. A 15 anni è eroinomane. A 25 muore, ormai dimenticato. Ha avuto tre mogli. La #canzonedelgiorno è del 1957 e per me è soprattutto l’inizio di Shadows and light, l’irraggiungibile live di Joni Mitchell che comincia con un piccolo campionamento del ritornello.