Breve storia del primo lp dei Beatles

L’11 febbraio 1963 alle dieci di mattina i Beatles entrarono in studio per cominciare a fare il loro primo album. Alle 22.45 avevano finito: in meno di tredici ore avevano registrato 11 pezzi che, messi insieme ai loro primi due singoli, erano quel che serviva per riempire l’lp (in realtà di pezzi ne bastavano dieci, così Hold me tight rimase fuori e rispuntò in una nuova registrazione in With the Beatles, il secondo lp). L’album Please please me uscì il 22 marzo. Altri tempi.

Più di metà dei 14 pezzi che finirono in Please please me erano scritti dal gruppo, e questa era una cosa insolita. Allora gli album delle band giovani erano fatti quasi tutti con canzoni di autori più famosi, qui invece le cover erano solo sei. Quattro erano canzoni pop o da gruppo vocale femminile, due erano decisamente nere: la leggendaria performance di Twist and shout che chiude il disco e la #canzonedelgiorno, Anna (Go to him) di Arthur Alexander. “Se i Beatles avevano in mente un genere musicale, quello era il rhythm’n’blues”, raccontò anni dopo Paul McCartney. “Era la musica che ascoltavamo, quella che ci piaceva di più e quella che volevamo fare anche noi. Musica nera. Tipo Arthur Alexander”.