La #canzonedelgiorno è del Pixies ed è un pezzo simpaticamente isterico da suonare a volume molto alto. Quando uscì questo album – era Doolittle, del 1989 – non c’era internet per cercare i testi, così c’impiegai un bel po’ a capire che era la descrizione di Un chien andalou, il campale film surrealista di Luis Buñuel del 1929 celebre per la sua sequenza di un occhio che viene preso a rasoiate. Una descrizione con qualche licenza linguistica: I’m un chien andalusia?