Non perdere l’occasione!

Edoardo Bennato era la rock star italiana portante dell’infanzia di chi ora va per i cinquant’anni, tipo me. Negli anni settanta s’inventò il trucco di fare dei concept album che ruotavano intorno a favole famose in una sarcastica chiave politico-sociale. Uno era Burattino senza fili, il disco della #canzonedelgiorno. Uscì nel 1977, Bennato aveva già sfornato quattro lp uno meglio dell’altro e continuò ancora per un bel po’. Chi c’è cresciuto tende a darlo per scontato, ma era un talento colossale. Chissà se con i bambini i dischi-favola di Edoardo Bennato funzionano ancora bene come allora.