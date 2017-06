Forse non tutti sanno che

The Primitives erano una piccola band inglese. Nel 1965 vennero visti in un localino di Londra da Gianni Boncompagni, che li invitò in Italia. Nel nostro paese diventarono rapidamente famosi, con qualche anno di grandi successi come la #canzonedelgiorno, cover di un pezzo degli Young Rascals. Mal, il fascinoso cantante della band, rimase popolare dalle nostre parti negli anni settanta come star dei fotoromanzi e soprattutto come cantante per la sigla di un seguitissimo telefilm, Furia. I Primitives senza Mal, invece, si spensero rapidamente. Pick Withers, il batterista, tornò in patria e nel 1977 diede vita a un’altra band, i Dire Straits. E diventò una megastar mondiale. Bel colpo!