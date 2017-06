Lunedì sera sono andato a sentire Franco Battiato in concerto. E lui ha tirato fuori una canzone da Fleurs, il suo album di cover che probabilmente è il disco che fa più piangere tra tutti quelli che ho in casa. La canzone era Te lo leggo negli occhi, scritta da Sergio Endrigo nel 1964 per Dino, pop star di breve durata. La versione di Battiato a me sembra più bella. Ma visto che è mattina, per tirarci un po’ su il morale con l’effetto curiosità vintage la #canzonedegiorno è quella di Dino.