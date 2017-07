Buddy Holly e la macchina del tempo

Gli Weezer erano una band allegra e per i primi due singoli del loro primo album fecero le cose per bene, assicurandosi la regia di Spike Jonze. Quello della #canzonedelgiorno è il secondo. Il pezzo gronda nostalgia già dal titolo, che rende omaggio a uno dei grandi maestri del rock’n’roll. Il video lo supera, e il suo lavoro di editing laboriosissimo permette agli Weezer del 1994 di esibirsi come personaggi della serie tv Happy days, ambientata negli anni cinquanta, con la partecipazione di tutti gli attori presi da episodi che risalivano agli anni settanta. Per chi non li serbasse tra le sue memorie d’infanzia, questo video è l’occasione per vedere Ron Howard quando era giovane e aveva molti capelli.