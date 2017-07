I The The nascono nel 1979. Sembrano una band, ma in sostanza sono Matt Johnson con musicisti che cambiano in continuazione. Nel 1989 c’è stato un breve momento in cui erano un vero gruppo, tenuto in piedi dal genio di Johnny Marr che dopo lo scioglimento degli Smiths portava avanti secchiate di progetti. Il risultato è stato Mind bomb, un album che ha retto bene gli anni. La #canzonedelgiorno è lì.