La bellezza degli incubi

Nel 1982 uscì la #canzonedelgiorno, un singolo dal primo album dei Tears for Fears. Da lì in poi per qualche anno, soprattutto dal 1984, la band di Bath inanellò una serie di successi impressionante. Allora a me la musica con troppi sintetizzatori non piaceva per principio, così Mad world passò senza che io me ne accorgessi quasi. Poi nel 2004 vidi Donnie Darko, ed è grazie alla colonna sonora del film che la scoprii davvero, in una versione di Gary Jules e Michael Andrews . Mi sa che non capitò solo a me: se chiedete a persone nate dalla metà degli anni settanta in poi di chi è Mad world, di solito la risposta è: “Donnie Darko!”. Il verso “the dreams in which I’m dying are the best I’ve ever had” era un riassunto perfetto del mood cupo del film, e anche dello spirito depresso di certo synth pop british anni ottanta. La versione originale, risentita oggi, aveva un suo perché.