Vitaccia da adolescente

Il marchio di fabbrica delle Shangri-Las, un girl group di New York della metà degli anni sessanta, era la tragedia: storiacce di fanciulle traviate da teddy boys o altri giovani poco raccomandabili. In Remember (Walking in the sand) il ragazzaccio prima diceva ti amo e poi se ne andava con un’altra; in Leader of the pack finiva sfrittellandosi con la moto; in Past, present and future c’era addirittura un sospetto di stupro sulla spiaggia, e comunque un racconto di prima volta decisamente spiacevole sulle note della sonata Al chiaro di luna di Beethoven. Che fatica essere delle teen ager!

Certo, questi giovani hanno i capelli troppo lunghi e vanno in giro sempre con gli occhiali da sole, ma in fondo non sono cattivi. Come possono fare le ragazze che ne vedono uno e, ovviamente, se ne innamorano per conquistarlo? Possono fare come nella #canzonedelgiorno: andare sparate da lui e dargli un bel bacio grande: SMACK! Così poi magari lui le invita a ballare. Ma come balla sto ragazzo? “Close, very very close”. Chissà come andrà a finire stavolta.