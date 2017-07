Correzione

Sul Internazionale 1207, nell’articolo A Londra sono finiti gli anni novanta, anziché di “gli Elastica” si dovrebbe parlare di “le Elastica”: la band era per tre quarti composta da donne, quindi vince il femminile. La leader delle Elastica era Justine Frischmann, ex chitarrista degli Suede e all’epoca protagonista di storie d’amore molto reclamizzate con due star del brit pop, Brett Anderson e Damon Albarn. La #canzonedelgiorno era un singolo del primo album delle Elastica, che fu un successone. Ma loro come gruppo durarono pochino (e su Spotify ci sono solo versioni refrattarie alla condivisione: sorry). Sono finiti gli anni novanta.