Cento di questi giorni

Per festeggiare il ferragosto ecco una colossale canzone d’amore del 1966. È bella? Sì. Fa piangere? A me tanto. Il video è un estratto dal film Perdono, un musicarello veicolo per la giovane star della #canzonedelgiorno (feat. una bellissima sciarpina, tanto invernale).

Era una stagione fatata per la produzione dei dischi pop in Italia. Quindi trattate questo pezzo come se fosse metal: play loud.