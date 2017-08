Amore e libertà

“‘Se ami qualcuno lascialo libero’, dice lo scrittore Richard Bach”. Comincia così il Leone nell’oroscopo di Rob Brezsny di questa settimana. Forse quando aveva quindici anni Sting leggeva Il gabbiano Jonathan Livingstone o cose simili, o forse la sua fonte erano libri più complessi (in fondo era un giovane di gusti sofisticati: Synchronicity, l’ultimo album dei Police, pescava a piene mani da Carl Gustav Jung). Tant’è: il titolo della #canzonedelgiorno – il primo singolo di Sting da solo, 1985 – è così. Tutto l’album, The dream of the blue turtles, era con una band pazzesca: per sentirla al suo meglio pizzicatevi il live Bring on the night, del 1986.