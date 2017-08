La #canzonedelgiorno è in memoria di 13 anni con il mio motorino, che mi hanno rubato stanotte. La prossima volta consiglio a chiunque di rubarmi i baci: non sono figo come Ben Harper, ma sono messo molto meglio del mio vecchio Kymco. Stamani i malviventi sono dappertutto: la band di Ben Harper si chiamava The Innocent Criminals.