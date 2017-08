Ragazzi in giardino

Volete un bel giardino? Chiamate Kim Wilde. La #canzonedelgiorno è il suo primo singolo: nel 1981 uscì e finì subito al secondo posto della classifica del Regno Unito. Da lì in poi la simpatica bionda inglese ha continuato a collezionare piccole e grandi hit in mezzo mondo. Intanto, negli anni novanta, mentre era incinta ha seguito un corso di giardinaggio. Da lì ha dato il via a una carriera parallela nel mondo dell’orticoltura, con libri e programmi tv di successo. Intanto Kids in America tiene sempre compagnia.