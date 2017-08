La svolta pop

Preparando la #canzonedelgiorno di ieri ho scoperto che i B-52’s e i R.E.M. vengono tutt’e due da Athens, Georgia. Poi ieri sera ho scoperto che Michael Stipe era un vero fan dei suoi concittadini e che nel 1991 chiese a Kate Pierson, cantante dei B-52’s, di fare i cori e l’ospite nel video di Shiny happy people, che ovviamente diventa la #canzonedelgiorno di oggi. È tratta da Out of time, l’album che trasformò i R.E.M. in vere megastar, ed è l’unica canzone in tutta la loro lunga carriera a essersi piazzata nella top 10 sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito. Ma alla band non è mai stata troppo simpatica: “È un pezzo pop per bambini”, ha detto Stipe in una vecchia intervista alla Bbc. “Se devono mandare una nostra canzone nello spazio per rappresentare i R.E.M. nell’eternità spero che non sia questa”.