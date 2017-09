Negli anni cinquanta Antônio Carlos Jobim scriveva i pezzi che davano vita alla bossa nova, però suonava anche nei locali notturni di Rio de Janeiro con cantanti di serie b. Forse è per farsene sadicamente beffa che Jobim e il suo collega Newton Mendonça scrissero la #canzonedelgiorno, il cui titolo significa “stonato” ed è complicatissima: cantarla restando perfettamente intonati è difficile. Era anche una risposta alle critiche dei sostenitori della canzone popolare brasiliana vecchio stile, secondo i quali la bossa nova era musica per cantanti stonati. Per ribaltare la prospettiva ci voleva João Gilberto: il suo disco uscì nel 1959 trasformandola subito in un grande standard e in una bandiera della nuova música popular brasileira. La macchina fotografica del giorno è la Rolleiflex. Ci tornerà.